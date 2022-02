COVID-19: le nombre des hospitalisations et des décès continue de baisser au Québec

MONTRÉAL — La situation continue de s’améliorer sur le front sanitaire québécois, moins de 24 heures avant un nouvel assouplissement des mesures restrictives visant à combattre la pandémie de COVID-19.

Selon les données publiées dimanche par Santé-Québec, le nombre des hospitalisations s’élève à 2411, une baisse de 36 par rapport à ce qui avait été annoncé samedi. Les autorités recensent 177 patients aux soins intensifs, soit une baisse de quatre.

«La tendance à la baisse des hospitalisations continue. C’est encourageant!», a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

Vingt-deux décès se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 13 475 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Le ministère de la Santé rapporte 2568 nouveaux cas, pour un total de 880 952 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 3069, une baisse de plus de 9 % par rapport au dimanche précédent.

Santé Québec n’indique pas pendant le week-end le nombre de tests rapides qui ont été autodéclarés sur la plateforme mise en place par le gouvernement.

Le nombre d’éclosions actives a lui baissé lui aussi, passant de 1367 à 1348.

Un total de 26 131 analyses ont été réalisées le 4 février. Le taux de positivité a glissé de 0,4 point de pourcentage à 10,4.

La campagne de vaccination bat de l’aile. Pas moins de 46 030 doses de vaccin, soit un peu moins de 9000 que la veille, ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 21 460 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 91 %. On signale aussi qu’environ 85 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et qu’environ 47 % a reçu une dose de rappel.