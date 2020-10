COVID-19: le Nouveau-Brunswick signale deux nouveaux cas à Campbellton

Le Nouveau-Brunswick a signalé samedi deux nouveaux cas de COVID-19, tous deux dans la région de Campbellton où sévit une éclosion depuis le début du mois.

Une des personnes atteintes est dans la vingtaine et l’autre, dans la cinquantaine. Elles ont été placées en isolement, tandis que les autorités sanitaires font enquête sur la source de leur contagion.

Le bilan de la province s’élève maintenant à 326 infections, dont 72 demeurent actives. Un des six patients hospitalisés était aux soins intensifs en début de week-end.

Les résidants de Campbellton doivent composer avec des restrictions plus sévères sur les rassemblements depuis que la province a fait basculer la région dans la phase orange de son plan de rétablissement, le 9 octobre.

En Nouvelle-Écosse

Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse ont enregistré trois nouveaux cas de COVID-19, tous liés à des voyages à l’extérieur du Canada atlantique.

Deux des nouveaux cas signalés samedi se situent dans la zone centrale de la province, où les personnes infectées sont isolement, comme l’exigent les directives provinciales.

La troisième infection concerne une personne établie dans l’est de la Nouvelle-Écosse qui a été diagnostiquée alors qu’elle voyageait à l’extérieur de la province et qui s’est depuis rétablie.

Les responsables de la santé publique ont par ailleurs émis un avertissement sur une exposition potentielle à la COVID-19 à bord d’un vol de Toronto à Halifax, le 17 octobre dernier, avec la compagnie aérienne WestJet. Le vol 254 est arrivé à Halifax après minuit, le 18 octobre. Les passagers des rangées 1 à 5, dans les sièges A, B, C et D, sont invités à composer le 811 et à s’isoler préventivement.

Le bilan de la province s’élève désormais à un total de 1100 infections à la COVID-19, dont 65 ont entraîné la mort.

La Nouvelle-Écosse compte six cas actifs, dont aucun ne requiert une hospitalisation pour le moment.

À Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador rapporte pour sa part un nouveau cas de COVID-19 lié à un voyage hors de la province.

Les autorités sanitaires affirment que le nouveau cas concerne un homme dans la cinquantaine, de l’est de Terre-Neuve, qui revient d’un séjour en Alberta dans le cadre de son travail. Il a été placé en isolement, conformément à la loi.

Le ministère de la Santé a également émis un avertissement pour les passagers d’un vol d’Air Canada de Toronto à Saint-Jean, mardi dernier. Les personnes à bord du vol 690 sont priées de composer le 811 pour se soumettre à un test de dépistage.

La province compte actuellement 10 cas actifs du nouveau coronavirus.