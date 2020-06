COVID-19: Le NPD réclame un prolongement d’au moins quatre mois de la PCU

OTTAWA — Les néo-démocrates réclament que la prestation canadienne d’urgence (PCU) soit prolongée aussi longtemps que la pandémie affectera les revenus des Canadiens.

Dans un premier temps, le chef du Nouveau parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh veut que la PCU reste encore accessible pendant «au moins quatre mois».

En convoquant la presse mardi matin, M. Singh voulait aussi dénoncer le projet de loi qui sera étudié mercredi à une séance «normale» des Communes. Ce projet de loi prévoit des sanctions – amendes et peines de prison – pour ceux qui auront fraudé la PCU.

M. Singh raisonne que pareille loi punirait un nombre disproportionné de gens issus de communautés racisées.

Selon lui, la COVID-19 touche davantage les communautés racisées, ces communautés sont aussi plus souvent pénalisées par les lois criminelles, et il en conclut que cette loi enverrait plus de gens racisés en prison.

«Je peux vous garantir que, si cette loi passe, il y aura plus de noirs, plus d’autochtones, plus de gens racisés, de gens pauvres, qui seront criminalisés et finiront en prison», a lancé M. Singh, accusant le premier ministre Justin Trudeau de se montrer hypocrite en manifestant contre le racisme tout en préparant pareil projet de loi.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1 896 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie. On fait passer en moyenne 33 000 tests par jour au Canada.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 96 244 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7835 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 53 047 cas au Québec, dont 4984 décès; 30 860 cas en Ontario, dont 2450 décès; 7202 cas en Alberta, dont 149 décès; 2659 cas en Colombie-Britannique, dont 167 décès; 1059 cas en Nouvelle-Écosse, dont 61 décès; 654 cas en Saskatchewan, dont 13 décès; 300 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 146 cas au Nouveau-Brunswick, dont un décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.