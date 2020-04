COVID-19: le Parlement pourrait être rappelé pour adopter des mesures d’urgence

OTTAWA — Le Parlement fédéral pourrait être rappelé une seconde fois pour passer des mesures économiques d’urgence.

Le premier ministre Justin Trudeau a demandé mercredi matin à son leader parlementaire et à sa vice-première ministre de contacter les autres partis d’opposition pour déterminer une date de retour à la Chambre des communes. Les conservateurs ont déjà indiqué qu’ils étaient prêts à collaborer.

Plus tôt en matinée, Andrew Scheer, chef par intérim du Parti conservateur, réclamait que les députés se penchent sur le plan d’aide fédéral de subventions aux salaires qui a changé depuis l’adoption, la semaine dernière, de la loi qui a mis en vigueur toute une série de mesures d’aide d’urgence.

S’exprimant depuis Regina, en Saskatchewan, il a déclaré que si le gouvernement Trudeau voulait modifier la législation adoptée la semaine dernière, il devait recevoir l’aval des députés.

«Nous sommes prêts à coopérer (afin) d’assurer que les Canadiens vont avoir l’aide qu’ils méritent, qu’ils veulent, (dont) ils ont besoin», a-t-il dit.

Le premier ministre Trudeau a convenu que l’expansion de la subvention salariale aux entreprises est en effet le plus important programme économique de l’histoire canadienne et que l’ensemble des députés devraient s’y pencher.

Il y a tout juste sept jours, un Parlement réduit adoptait un plan de mesures économiques d’urgence qui devait être de 82 milliards $ pour aider les citoyens et les entreprises du Canada affectés par l’éclosion de la COVID-19. Avec l’ajout de la Prestation canadienne d’urgence, le plan adopté est monté à 107 milliards $.

La part du lion du plan comprend 55 milliards $ sous forme d’impôts différés pour les entreprises et les particuliers. De plus, 52 milliards $ seront versés en aide pour les travailleurs, les étudiants qui doivent rembourser leurs prêts, en plus de fonds pour le système de santé, les sans-abri, les refuges pour femmes et les communautés autochtones.

La subvention salariale aux petites entreprises devait d’abord être de 10 %, mais a été augmentée à 75 % vers la fin de la semaine dernière.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que la subvention salariale sera finalement distribuée à toute entreprise qui aura perdu au moins 30 % de son revenu, quel que soit son nombre d’employés. Le gouvernement du Canada subventionnera 75 % de la première tranche de 58 700 $ de chaque salaire; il pourrait ainsi assurer jusqu’à 847 $ par semaine, par employé.

La mesure est rétroactive au 15 mars.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, doit fournir plus de détails sur cette subvention salariale mercredi après-midi.