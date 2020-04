COVID-19: le Parlement sera rappelé pour adopter des mesures d’urgence

OTTAWA — Le Parlement fédéral sera rappelé une seconde fois pour passer de nouvelles mesures économiques d’urgence.

Le gouvernement a contacté les partis d’opposition pour déterminer une date pour un autre court retour à la Chambre des communes.

Les conservateurs ont déjà indiqué qu’ils étaient prêts à collaborer.

Les bloquistes aussi, mais à certaines conditions.

«Le Bloc québécois exige que tous les parlementaires aient en main le libellé du projet de loi avant même que 32 d’entre eux ne doivent se rendre à Ottawa», a tout d’abord exigé Yves-François Blanchet par voie de communiqué.

Le chef du Bloc veut également que les parlementaires s’entendent sur la version finale du projet de loi avant de se déplacer vers Ottawa et il réclame que l’exercice se fasse au plus vite.

M. Blanchet a reproché au gouvernement d’avoir cédé, la semaine dernière, aux pressions des conservateurs alors que les bloquistes étaient prêts à permettre au gouvernement d’aller de l’avant avec la subvention salariale et des baisses d’impôts sans demander une nouvelle autorisation au Parlement.

«Notre proposition nous aurait évité de revenir au Parlement», de l’avis du chef bloquiste. «Je réitère que la partisanerie doit être laissée au vestiaire», a-t-il réclamé, se désolant de ce que cette nouvelle réunion d’élus et de sénateurs retarde le versement de l’aide financière.

Plus tôt en matinée, Andrew Scheer, chef par intérim du Parti conservateur, réclamait que les députés se penchent sur le plan d’aide fédéral de subventions aux salaires qui a changé depuis l’adoption, la semaine dernière, de la loi qui a mis en vigueur toute une série de mesures d’aide d’urgence.

S’exprimant depuis Regina, en Saskatchewan, il a déclaré que si le gouvernement Trudeau voulait modifier la législation adoptée la semaine dernière, il devait recevoir l’aval des députés.

«Nous sommes prêts à coopérer (afin) d’assurer que les Canadiens vont avoir l’aide qu’ils méritent, qu’ils veulent, (dont) ils ont besoin», a-t-il dit.

Le premier ministre Trudeau a convenu que l’expansion de la subvention salariale aux entreprises est en effet le plus important programme économique de l’histoire canadienne et que l’ensemble des députés devraient s’y pencher.

Sa vice-première ministre Chrystia Freeland, qui s’est dite «100 % d’accord avec lui», a appelé les partis d’opposition à faire fi de toute partisanerie et de collaborer afin de s’attaquer à toute la magnitude de la situation.

Aucune date n’a été avancée pour le retour au Parlement pour le moment.

Le premier plan

Il y a tout juste sept jours, un Parlement réduit adoptait un plan de mesures économiques d’urgence qui devait être de 82 milliards $ pour aider les citoyens et les entreprises du Canada affectés par l’éclosion de la COVID-19. Avec l’ajout de la Prestation canadienne d’urgence, le plan adopté est monté à 107 milliards $.

La part du lion du plan comprend 55 milliards $ sous forme d’impôts différés pour les entreprises et les particuliers. De plus, 52 milliards $ seront versés en aide pour les travailleurs, les étudiants qui doivent rembourser leurs prêts, en plus de fonds pour le système de santé, les sans-abri, les refuges pour femmes et les communautés autochtones.

La subvention salariale aux petites entreprises devait d’abord être de 10 %, mais a été augmentée à 75 % vers la fin de la semaine dernière.

Lundi, le premier ministre Trudeau a annoncé que la subvention salariale sera finalement distribuée à toute entreprise qui aura perdu au moins 30 % de son revenu, quel que soit son nombre d’employés. Le gouvernement du Canada subventionnera 75 % de la première tranche de 58 700 $ de chaque salaire; il pourrait ainsi assurer jusqu’à 847 $ par semaine, par employé. La mesure est rétroactive au 15 mars.