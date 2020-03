COVID-19: le plus récent cas canadien avait voyagé à Las Vegas

Les responsables de la santé en Ontario affirment que le plus récent cas de nouveau coronavirus dans la province concerne un patient qui a récemment voyagé à Las Vegas.

Une porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que d’autres mises à jour seront fournies plus tard dans la journée.

Le nouveau cas représente le 24e patient à avoir reçu un diagnostic de COVID-19 dans la province, mais au moins quatre de ces personnes se sont depuis rétablies.

Jusqu’à présent en Ontario, tous les patients diagnostiqués avaient récemment voyagé à l’extérieur du pays ou étaient en contact étroit avec un autre patient qui l’avait fait.

Mais le premier cas apparent de transmission dans la communauté au Canada a été signalé jeudi soir en Colombie-Britannique, lorsque les autorités ont annoncé huit nouveaux cas de maladie.

Elles ont précisé qu’une femme de la région de Vancouver a reçu un diagnostic de COVID-19, même si elle n’a pas voyagé récemment et n’a eu aucun contact connu avec une autre personne diagnostiquée.

Les responsables de la santé en Ontario, en Colombie-Britannique et partout au Canada ont déclaré que le risque posé par le COVID-19 au pays demeure faible.

Mais ils se préparent depuis des semaines à une éventuelle épidémie, semblable à celles observées en Iran, en Corée du Sud, en Italie et en Chine — d’où le virus est originaire.

Jusqu’à présent, il y a 49 cas confirmés et présumés de COVID-19 au Canada. En plus de la vingtaine en Ontario, on en a rapporté 21 en Colombie-Britannique.

Le Québec compte deux cas confirmés et un diagnostic présumé qui doit encore être confirmé par le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. L’Alberta a signalé son premier cas présumé de la maladie jeudi soir.