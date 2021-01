COVID-19: le PQ veut plus de données regroupées sur le site web du gouvernement

QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) réclame du gouvernement du Québec la publication quotidienne sur son site national des données concernant le nombre d’hospitalisations attribuables à la COVID-19.

Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du PQ en matière de Santé, Joël Arseneau, précise que cette publication devrait être faite par région et, surtout, par centre hospitalier car il s’agit d’indicateurs significatifs de l’évolution de la situation. Il déplore qu’à l’heure actuelle, pour obtenir le nombre d’hospitalisations par région et par établissement, il faut visiter les sites des différents centres intégrés, un exercice long et laborieux, selon lui.

Le Parti Québécois croit que sa suggestion renforcera le lien de confiance et suscitera l’adhésion de la population aux mesures sanitaires.

Le député Arseneau signale que le gouvernement du Québec répète que le nombre d’hospitalisations en lien avec la COVID-19 est en hausse et que les hôpitaux risquent de déborder à brève échéance, mais que sur le site du gouvernement, il est impossible de trouver les données déclinées par région ou par centre hospitalier, ni celles concernant la capacité d’accueil des établissements, que ce soit en soins intensifs ou non.

Joël Arseneau croit qu’un accès facile à ces données permettrait aux citoyens d’identifier les établissements à éviter, mais aussi de mieux les sensibiliser à l’évolution de la situation dans les différentes régions. Il signale par exemple qu’un nombre élevé d’hospitalisations liées à la COVID-19 dans un hôpital près de chez soi peut inciter à davantage de vigilance.