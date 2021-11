COVID-19: le PQ veut une enquête publique et indépendante sur les trois vagues

QUÉBEC — La députée de Duplessis et porte-parole du Parti Québécois (PQ) pour les aînés, Lorraine Richard, demande une fois de plus la tenue d’une enquête publique et indépendante sur la pandémie de COVID-19, cette fois sur la gestion lors des trois premières vagues.

Sa demande, dit-elle, se fait au nom de la transparence, mais aussi en mémoire des milliers d’aînés qui ont perdu la vie à cause du coronavirus.

La députée réclame que tous les rapports, tous les documents et toutes les grilles d’analyse ayant été remplies lors des visites réalisées dans les CHSLD au cours des trois premières vagues de la pandémie soient dévoilés.

À son avis, il est également essentiel de connaître la teneur des témoignages entendus aux audiences de l’enquête du coroner. Elle dénonce l’existence de directives verbales et la possible destruction de rapports d’inspection.

Lorraine Richard croit qu’il faut entendre les dirigeants des CISSS et des CIUSSS, mais aussi les membres de la cellule de crise.

Il y a près de trois mois, dans la foulée du dévoilement du rapport préliminaire de la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) Joanne Castonguay sur la performance des soins et services aux aînés hébergés lors de la première vague de pandémie de COVID-19, le Parti québécois a réclamé la tenue d’une enquête publique et indépendante sur cette première vague. Celle-ci avait fait 5157 morts en centres d’hébergement, soit 90 % du total des décès de la COVID-19 au Québec.

La commissaire Castonguay avait notamment écrit que les aînés avaient été victimes d’une gouvernance déficiente et désorganisée, qu’il y avait eu absence de stratégie globale pour offrir une qualité uniforme de soins et un manque d’information aux gestionnaires pour qu’ils puissent prendre les bonnes décisions.

Elle a rappelé qu’au cours des 20 dernières années, sous plusieurs gouvernements, de nombreux rapports ont été produits sur les lacunes dans la gestion des services offerts en centre d’hébergement. Elle estimait que la responsabilité du fiasco devait être collective.

Lorraine Richard invite le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) à participer pleinement à l’enquête publique et indépendante.