COVID-19: le président des États-Unis Joe Biden met fin à l’état d’urgence nationale

WASHINGTON — Aux États-Unis, par une résolution bipartite du Congrès, le président Joe Biden a mis fin à l’urgence nationale en réponse à la pandémie de COVID-19 après trois ans — des semaines avant son expiration, et parallèlement à une urgence de santé publique distincte.

L’urgence nationale a permis au gouvernement de prendre des mesures radicales pour contrer le virus et soutenir l’économie, les systèmes de santé et de protection sociale du pays. Certaines des mesures d’urgence ont déjà été retirées avec succès, tandis que d’autres sont toujours en cours de suppression. L’urgence de santé publique — elle sous-tend des restrictions d’immigration strictes à la frontière américano-mexicaine — doit expirer le 11 mai.

La Maison-Blanche a publié lundi une déclaration d’une ligne indiquant que le président Biden avait signé la mesure à huis clos, après s’être publiquement opposé à la résolution, mais pas au point d’émettre un veto. Plus de 197 démocrates à la Chambre ont voté contre lorsque la chambre contrôlée par le parti républicain l’a adoptée en février. Le mois dernier, alors que la mesure était adoptée par le Sénat par 68 voix contre 23, M. Biden a fait savoir aux législateurs qu’il la signerait.

L’administration a déclaré qu’une fois qu’il est devenu clair que le Congrès s’apprêtait à accélérer la fin de l’urgence nationale, il s’est efforcé d’accélérer les préparatifs de l’agence pour un retour aux procédures normales. Parmi les changements, figure le programme d’abstention hypothécaire du département du Logement et du Développement urbain devrait se terminer fin mai. Le département des Anciens Combattants revient maintenant à l’exigence de visites à domicile pour déterminer l’admissibilité à l’aide aux soignants.

L’année dernière, les législateurs ont prolongé de deux ans les flexibilités de télésanté qui ont été introduites lorsque la COVID-19 a frappé, conduisant les systèmes de santé du pays à fournir régulièrement des soins par téléphone ou par ordinateur.

Plus de 1,13 million de personnes aux États-Unis sont décédées de la COVID-19 au cours des trois dernières années, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, dont 1773 personnes au cours de la semaine se terminant le 5 avril.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux du président Donald Trump, Alex Azar, a déclaré pour la première fois une urgence de santé publique le 31 janvier 2020, et le président Trump a fait de la pandémie de COVID-19 une urgence nationale en mars. Les mesures ont été prolongées à plusieurs reprises par le président Biden depuis son entrée en fonction en janvier 2021, et il a élargi l’utilisation des pouvoirs d’urgence après son entrée à la Maison-Blanche.