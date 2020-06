Covid-19: le Québec déplore 18 nouveaux décès dans les 24 dernières heures

Le Québec a déploré 18 nouveaux décès liés à la COVID-19 au cours des 24 dernières heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé.

De plus, les autorités ont annoncé que 15 autres décès étaient survenus avant le 12 juin. Le bilan s’élève à 5408 morts depuis le début de la pandémie.

On a recensé 124 nouveaux cas, portant le nombre total de personnes atteintes depuis le début de la crise à 54 674. Pas moins de 23 201 d’entre elles se sont rétablies.

Le nombre des hospitalisations a continué de baisser sur le territoire québécois. On en compte 529, soit 45 de moins que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré stable à 62.

Le nombre de prélèvements s’est aussi stabilisé, puisqu’on en avait effectué jeudi 9870, une hausse de 67 par rapport à la veille.

Le nombre de cas sur l’île de Montréal depuis le début de la pandémie a atteint le plateau des 27 000, tout juste, une hausse de 63. On a rapporté en tout 5727 cas dans la région de Laval et 7723 en Montérégie.

La région de la Capitale-Nationale en a dénombré 1802, l’Estrie 953, la Mauricie-Centre-du-Québec 2040, le Saguenay—Lac-Saint-Jean 330, la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 187 et l’Outaouais 576.

Au Canada

Il y a eu plus de 2,3 millions de tests administrés dans l’ensemble du pays depuis le début de la pandémie. On fait passer en moyenne 36 000 tests par jour au Canada. La maladie a été détectée par seulement un peu plus de 1 % de ces tests.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 100 957 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8410 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 54 674 cas au Québec, dont 5408 décès; 33 301 cas en Ontario, dont 2595 décès; 7625 cas en Alberta, dont 152 décès; 2790 cas en Colombie-Britannique, dont 168 décès; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 62 décès; 716 cas en Saskatchewan, dont 13 décès; 309 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 164 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.