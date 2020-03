COVID-19: Le Québec en «pause» pour trois semaines

MONTRÉAL — Le premier ministre François Legault a annoncé lundi qu’il met le Québec sur «pause» pendant trois semaines.

Il a annoncé la fermeture, au plus tard à compter de minuit mardi, de toutes les entreprises et tous les commerces jugés non essentiels, et ce jusqu’au 13 avril.

Il y a toutefois plusieurs exceptions à cette mesure, notamment les épiceries, les pharmacies, les composantes de la chaîne d’alimentation, les pompiers, les policiers et évidemment le service de santé.

Il est aussi dorénavant interdit aux habitants de résidences pour aînés de sortir sans supervision, pour limiter les risques que le coronavirus ne pénètre à l’intérieur.

Il y a maintenant 628 cas confirmés ou probables d’infection au coronavirus au Québec, soit une augmentation de 409 cas comparativement à dimanche.

Le nombre de décès est toujours de quatre.

Le premier ministre Legault a toutefois expliqué qu’une partie de cette hausse en apparence spectaculaire provient du fait que les chiffres incluent dorénavant les cas confirmés ou probables, et non plus uniquement les cas confirmés.

Il a assuré que cette nouvelle façon de faire permettra de suivre plus fidèlement l’évolution de la situation.

«On entre aujourd’hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus, a-t-il dit. On a raison de croire qu’il commence à y avoir de la transmission communautaire.»