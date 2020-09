COVID-19: le Québec enregistre 122 nouveaux cas de la COVID-19

MONTRÉAL — Les responsables de la santé publique au Québec ont témoigné mardi de 122 nouvelles infections à la COVID-19 au cours des 24 dernières heures.

Cela gonfle le nombre total de personnes infectées à 62 614. Aucun décès n’a été recensé dans les 24 dernières heures, mais deux sont survenus entre le 25 et le 30 août portant le total à 5762 morts.

Cent dix personnes étaient hospitalisées mardi, soit deux de moins que la veille. Deux personnes de plus se trouvaient aux soins intensifs, soit 20.

Vingt-deux cas s’étaient ajoutés sur l’île de Montréal, pour un total de 29 863. On comptait 18 cas de plus à Laval (6307) et 16 de plus en Montérégie (9338).

Les autres développements de la journée

La pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions évidentes sur les interventions policières au Canada. Une étude de Statistique Canada réalisée pendant les premiers mois de la pandémie indique que les affaires criminelles déclarées par la police ont diminué.

La Nouvelle-Écosse a rapporté lundi deux nouveaux cas de COVID-19, ainsi que deux cas probables dans les universités de la province. Le premier cas concerne une personne qui se trouve dans la zone est, qui englobe le Cap-Breton, Guysborough et Antigonish, et est lié à un déplacement à l’extérieur des provinces de l’Atlantique.

De nouvelles statistiques montrent que les systèmes de transport en commun au Canada ressentaient toujours le choc de la pandémie de COVID-19 en juin, les trajets en métro, en train et en autobus ayant chuté de près de 75 % par rapport à la même période de l’année précédente.