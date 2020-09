COVID-19: le Québec enregistre 132 nouveaux cas de la COVID-19

MONTRÉAL — Cent trente-deux nouvelles infections à la COVID-19 ont été détectées au Québec entre mardi et mercredi.

Le bilan s’établissait mercredi à 62 746 infections depuis le début de la crise.

Aucun décès n’avait été recensé pendant cette période, mais on déplorait une perte de vie survenue entre le 26 et le 31 août, portant le total à 5764 morts.

Cent neuf personnes étaient hospitalisées mercredi, soit une de moins que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs était inchangé à 20.

On comptait 32 cas de plus sur l’île de Montréal, pour un total de 29 895. Quinze cas s’étaient ajoutés à Laval (6322) et 16 en Montérégie (9348).

Un nouveau bilan sera annoncé jeudi.