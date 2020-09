COVID-19: le Québec enregistre 132 nouveaux cas de la COVID-19

MONTRÉAL — Cent trente-deux nouvelles infections à la COVID-19 ont été détectées au Québec au cours des 24 dernières heures.

Le bilan s’établissait mercredi à 62 746 infections depuis le début de la crise.

Aucun décès n’avait été recensé dans les 24 dernières heures, mais on déplorait une perte de vie survenue entre le 26 et le 31 août, portant le total à 5764 morts.

Cent neuf personnes étaient hospitalisées mercredi, soit une de moins que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs était inchangé à 20.

On comptait 32 cas de plus sur l’île de Montréal, pour un total de 29 895. Quinze cas s’étaient ajoutés à Laval (6322) et 16 en Montérégie (9348).

Les autres développements de la journée

Un syndicat représentant près de 49 000 enseignants s’adressera dans les prochains jours à la Cour supérieure du Québec pour que le gouvernement du Québec mette en place un mécanisme de dépistage accéléré et efficace de la COVID-19 dans le réseau scolaire.

Santé Canada a changé sa position concernant les tests de dépistage à domicile de la COVID-19 et examinera désormais les demandes d’autorisation pour de tels dispositifs.

Les anticorps qu’une personne fabrique pour lutter contre le coronavirus durent au moins quatre mois après le diagnostic et ne s’estompent pas rapidement comme l’ont suggéré certaines études précédentes, ont découvert des scientifiques.