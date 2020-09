COVID-19: le Québec enregistre 187 nouveaux cas de la COVID-19

MONTRÉAL — Le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 a bondi entre mercredi et jeudi au Québec.

Ce sont 187 nouveaux cas qui ont été annoncés jeudi, pour un total de 62 933.

Aucun décès n’était survenu dans les 24 dernières heures, mais trois décès survenus avant le 27 août s’ajoutaient, pour un bilan de 5767 morts.

Le nombre d’hospitalisations avait diminué de neuf, à exactement 100, et le nombre de patients aux soins intensifs était demeuré inchangé à 20.

On comptait 41 cas de plus sur l’île de Montréal, pour un total de 29 936. Seize cas s’étaient ajoutés à Laval (6338) et 31 en Montérégie (9379).

Le nombre d’infections était demeuré inchangé dans Lanaudière, à 4867.

Un nouveau bilan sera annoncé vendredi.