COVID-19: le révérend Jesse Jackson et sa femme sont hospitalisés

CHICAGO — Le révérend Jesse Jackson, célèbre leader des droits civiques et candidat à deux reprises à la présidentielle américaine, et son épouse, Jacqueline, ont été hospitalisés après avoir été testés positifs à la COVID-19, selon un communiqué publié samedi.

Jesse Jackson, 79 ans, est vacciné contre la COVID-19 et a reçu sa première dose en janvier lors d’un événement médiatisé alors qu’il exhortait les autres à recevoir le vaccin dès que possible. Lui et sa femme, 77 ans, sont soignés au Northwestern Memorial Hospital de Chicago.

«Les médecins surveillent actuellement l’état des deux», selon le communiqué de l’association à but non lucratif de Jesse Jackson, la Rainbow/PUSH Coalition.

«Il n’y a pas d’autres mises à jour pour le moment», indique le communiqué. «Nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.»

Protégé du révérend Martin Luther King, Jesse Jackson a joué un rôle clé dans l’orientation du mouvement moderne des droits civiques sur de nombreuses questions, y compris le droit de vote.

Bien qu’il ait été diagnostiqué pour la maladie de Parkinson, Jesse Jackson est resté actif et a plaidé en faveur des vaccins contre la COVID-19 pour les Noirs, qui sont à la traîne des Blancs dans la campagne de vaccination aux États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, il a été arrêté devant le Capitole des États-Unis lors d’une manifestation appelant le Congrès à mettre fin à l’obstruction parlementaire et protéger le droit de vote.