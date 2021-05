COVID-19: Legault annonce son plan de déconfinement graduel et son échéancier

QUÉBEC — L’été approche et tout indique que le retour tant espéré à une certaine normalité n’est plus très loin.

Qu’on se le dise: au Québec, l’heure est enfin au déconfinement.

Mais les Québécois devront accepter d’y aller étape par étape, graduellement, «prudemment», au cours des prochaines semaines et des prochains mois, a prévenu le premier ministre François Legault, mardi, en rendant public en fin de journée son plan global de déconfinement, en conférence de presse.

«L’espoir est là. On va pouvoir recommencer à se voir», a-t-il dit, tout sourire, rappelant que l’embellie ne sera possible que si les Québécois continuent à se faire vacciner massivement.

L’échéancier de déconfinement annoncé mardi, qui s’étale du 28 mai jusqu’à la fin du mois d’août, prévoit toute une série d’assouplissements.

Dès le vendredi 28 mai, dans toutes les régions, le couvre-feu sera levé, les terrasses de restaurants seront ouvertes, les rassemblements dans les cours arrière seront permis pour un maximum de huit personnes provenant de deux résidences, de même que les déplacements interrégionaux. De plus, les grandes salles et les stades pourront accueillir jusqu’à 2500 personnes, réparties dans une dizaine de sections.

Le 31 mai, la grande majorité des régions situées en zone rouge passeront en zone orange. Les restaurants pourront accueillir leurs clients.

Le 11 juin, les terrasses des bars pourront ouvrir à leur tour. Les sports et loisirs pratiqués à l’extérieur pourront avoir lieu, mais avec un maximum de 25 personnes.

Le 14 juin, la majorité des régions passeront en zone jaune. Les bars pourront alors recommencer à fonctionner normalement. Les rassemblements intérieurs entre deux ménages seront permis. Tous les sports d’équipe pratiqués à l’extérieur, incluant les sports de contact, seront autorisés. Le télétravail deviendra alors facultatif.

À compter du 25 juin, les personnes pourront se rassembler à l’intérieur sans porter de masque et sans devoir respecter les deux mètres de distanciation, mais seulement si elles ont reçu les deux doses de vaccin. Les camps de jour pourront ouvrir. Les festivals et autres activités extérieures pourront recommencer avec un maximum de 2500 personnes.

Le 28 juin, la majorité des régions passeront en zone verte. Les rassemblements intérieurs seront permis pour 10 personnes provenant de trois résidences. Tous les sports d’équipe pratiqués à l’intérieur seront permis.

À la fin août, si 75 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu les deux doses de vaccin, le masque ne sera plus obligatoire dans la plupart des lieux publics. Les étudiants des cégeps et universités pourront retourner en classe en personne. Un étudiant qui, à ce moment-là, n’aurait pas reçu ses deux doses pourra tout de même être admis en classe.

Le gouvernement s’était fixé l’objectif de vacciner 75 % de la population adulte contre la COVID-19 avant le 24 juin. L’objectif sera finalement atteint plus tôt que prévu, dès le 15 juin, car déjà 75 % de la population adulte a reçu sa première dose ou a pris rendez-vous pour l’obtenir. Mardi, un Québécois sur deux avait reçu sa première dose de vaccin, et 3 % la deuxième.

Le premier ministre était accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

L’état d’urgence sanitaire remis en question

Malgré une amélioration marquée de la situation, le gouvernement Legault n’est toujours pas prêt à renoncer à l’état d’urgence sanitaire, décrété en mars 2020 et constamment renouvelé depuis. Ce décret lui octroie de nombreux pouvoirs exceptionnels, dont l’octroi de contrats de gré à gré.

Le nouveau contexte incite Québec solidaire à faire pression sur le gouvernement pour qu’il mette fin à ce décret. «C’est irresponsable et dangereux d’instrumentaliser l’état d’urgence sanitaire pour mettre la pression sur les syndicats dans un contexte de négociation. Ça n’a strictement rien à voir avec la pandémie!», a dénoncé le chef parlementaire solidaire, le député Gabriel Nadeau-Dubois, par voie de communiqué.

Il rappelle que c’est uniquement «la situation épidémiologique qui doit déterminer la fin de l’état d’urgence sanitaire, pas les objectifs politiques» du gouvernement.

Il réagissait au fait que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tracé un lien entre la prolongation du décret et la signature des futures conventions collectives des employés de l’État, qui sont en plein processus de négociations.

«Tant qu’on n’a pas réglé notamment, je vous dirais, nos conventions collectives avec le Conseil du trésor, je pense que c’est un peu prématuré pour avoir la flexibilité qui nous a été donnée par ça, avec une très, très grande collaboration des syndicats, je dois le dire, dans les derniers mois. Ça fait que c’est quelque chose, en ce moment, qu’on discute et avec le cabinet du premier ministre, mais aussi avec le Trésor pour être sûrs que, lorsqu’on passera à l’après-COVID, mais qu’on a tous les moyens de continuer à bien travailler en santé», a justifié le ministre, en réponse à une question d’un journaliste.

Il a ajouté que c’était toute la question des primes versées aux employés durant la pandémie qui était en jeu. «C’est sûr qu’on veut savoir qu’est-ce qui va se passer avec les conventions collectives pour la question des primes», avant de renoncer au décret, a dit M. Dubé.