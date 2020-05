COVID-19: lente mise en disponibilité des équipements de protection au Canada

OTTAWA — L’annonce du gouvernement du Canada selon laquelle le géant de l’automobile, General Motors, fabriquera 10 millions de masques médicaux pour contribuer à la lutte à la COVID-19 n’a pas précisé que ces masques seraient livrés au long de la prochaine année.

Il en sera de même pour les millions de paires de gants, de blouses et de litres d’antiseptique pour les mains qui font partie des imposants achats d’équipements en vrac par le gouvernement fédéral pour protéger le personnel oeuvrant auprès des personnes infectées.

Mardi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral avait signé un contrat avec General Motors pour produire 10 millions de masques et a ajouté que les employés de GM avaient déjà commencé leur travail et que les premiers lots de masques seraient bientôt terminés.

La commande prévoit, au total, l’équivalent de 42 avions remplis d’équipements qui doivent être distribués dès leur arrivée au Canada. Cependant, plusieurs des commandes ne suffiront pas à la demande rendue nécessaire par l’actuelle vague de coronavirus.

En entrevue cette semaine à La Presse canadienne, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a souligné que l’évolution du coronavirus au cours des prochains mois était imprévisible. C’est pourquoi, a-t-elle dit, que son gouvernement a choisi de commander plus d’équipements que ce qui est demandé par les provinces et les territoires afin que la Canada soit prêt à toutes les éventualités.