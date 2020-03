COVID-19: les aînés doivent respecter la demande de confinement, dit la FADOQ

MONTRÉAL — Le Réseau FADOQ insiste auprès des personnes âgées qui refusent de se plier à la demande de confinement du gouvernement du Québec: la situation est sérieuse et il faut s’y plier, pour son propre bien.

Depuis que le gouvernement Legault a demandé aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester en confinement et d’éviter de sortir de la maison, sauf en cas de nécessité, on a rapporté des cas de ces personnes qui s’entêtent à garder leurs habitudes sociales, à se rendre dans les magasins, par exemple.

Ces consignes ont pourtant été données pour le bien des personnes âgées, pour leur santé, a rappelé en entrevue mardi Danis Prud’homme, directeur général du Réseau FADOQ (Fédération de l’âge d’or du Québec).

Il souligne que chez les personnes âgées de 70 ans et plus, lorsqu’une personne est infectée par la COVID-19, c’est 1 sur 15 qui décède et, chez les 80 ans et plus, 1 sur 7.

Il importe donc de respecter la demande de confinement, même si c’est momentanément désagréable. On comprend, dit-il, que ça bouleverse la vie quotidienne.

Le Réseau FADOQ représente 550 000 membres, avec un âge moyen de 67 ans.