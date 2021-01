COVID-19: Les autorités du Nunavut encouragent les citoyens à se faire vacciner

IQALUIT, Nunavut — Les autorités du Nunavut exhortent les résidants à se faire vacciner contre la COVID-19 alors que le vaccin commence à être administré sur le territoire.

Le médecin-hygiéniste en chef du territoire, le docteur Michael Patterson, a indiqué qu’environ 400 personnes avaient reçu la première dose du vaccin de Moderna.

Le premier ministre Joe Savikataaq a encouragé les résidants à ne pas hésiter à se faire vacciner et leur a assuré que le produit de Moderna est sécuritaire et efficace.

«Ce n’est pas parce que quelqu’un prétend que c’est nocif que cela est vrai. Veuillez écouter les responsables de la santé plutôt que les personnes dont les opinions ne sont pas exactes», a déclaré mardi le premier ministre Savikataaq.

«C’est notre meilleure défense dans la lutte contre la COVID-19. Et il est très, très important que le plus d’adultes possible se fassent vacciner.»

Le docteur Patterson a déclaré qu’environ 60 % de la population adulte du Nunavut devrait se faire vacciner pour que le territoire bénéficie de l’immunité collective.

Avec 25 communautés accessibles uniquement par avion, réparties sur trois fuseaux horaires, le vaccin est livré à trois ou quatre communautés à la fois.

Des cliniques de vaccination se déploient cette semaine à Gjoa Haven, Igoolik, Arviat et Cambridge Bay.

Selon le docteur Patterson, le territoire a reçu environ 6000 doses et il s’attend à en obtenir 6000 autres plus tard cette semaine.