COVID-19: les autorités recensent 9 autres décès et une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Les autorités sanitaires ont fait état vendredi de neuf nouveaux décès liés à la COVID-19, ainsi qu’une baisse des hospitalisations.

La maladie continue de faire des victimes au Québec jour après jour. Selon le dernier bilan, neuf Québécois atteints de la maladie ont perdu la vie, dont un dans les 24 dernières heures.

Cinq décès remontent à deux à sept jours, et trois à plus de sept jours. Depuis le début de la pandémie, 17 086 personnes ont péri.

Les Québécois les plus âgés représentent toujours la vaste majorité des décès; parmi les victimes recensées, plus de 88 % avaient 70 ans et plus.

Les hospitalisations poursuivent leur partie de yoyo des dernières semaines. Vendredi, 37 patients de moins étaient hospitalisés en lien avec la COVID-19, pour un total de 1907 hospitalisations, dont 647 en raison de la maladie.

Aux soins intensifs, 54 personnes étaient traitées, incluant 35 spécifiquement pour la COVID-19, soit une hausse de deux.

Plus de 3800 travailleurs de la santé sont actuellement en retrait à cause de la maladie.

Les autorités ont par ailleurs enregistré 914 nouveaux cas, mais cette donnée est incomplète, car l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Du côté des tests rapides, 160 ont été enregistrés jeudi, dont 145 qui sont positifs.

Jeudi, 21 332 Québécois ont reçu une dose de vaccin. Selon le dernier bilan, 26 % des adultes ont reçu une dose de vaccin depuis moins de cinq mois. Près de 22 millions d’injections ont été administrées au total.