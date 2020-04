COVID-19: les conseils d’Ottawa quant aux masques

OTTAWA — Voici les plus récents conseils du gouvernement fédéral au sujet de la COVID-19 et des masques:

— Le port d’un masque non médical — comme un revêtement en coton fait maison — est une mesure supplémentaire que vous pouvez prendre pour protéger les personnes qui vous entourent.

— C’est une autre façon de couvrir votre bouche et votre nez pour éviter que vos gouttelettes respiratoires ne contaminent les autres ou n’atterrissent sur des surfaces.

— Tout comme la recommandation de ne pas tousser dans vos mains (toussez plutôt dans un mouchoir ou sur votre manche), un masque peut réduire le risque que d’autres personnes soient exposées à vos gouttelettes respiratoires.

— Le port de masques médicaux, dont les masques chirurgicaux, les masques faciaux de soins et les respirateurs (comme les masques N95), doit être réservé aux travailleurs de la santé et aux autres personnes fournissant des soins directs aux patients infectés par la COVID-19.

— Rien ne prouve que le port d’un masque non médical dans la communauté protège la personne qui le porte. Des mesures d’hygiène et de santé publique strictes, notamment le lavage fréquent des mains et la distanciation sociale, réduiront votre risque d’exposition au virus.

— Si le port d’un masque non médical vous sécurise et vous empêche de toucher votre nez et votre bouche, c’est une bonne chose. Mais n’oubliez pas d’éviter de vous toucher ou frotter les yeux.

Si vous choisissez d’utiliser un masque facial non médical:

— Vous devez vous laver les mains immédiatement avant de le mettre et immédiatement après l’avoir retiré (en plus de pratiquer une bonne hygiène des mains pendant que vous le portez);

— Il doit être ajusté correctement (bien collé au visage);

— Vous ne devez pas le partager avec d’autres.

Les masques faciaux peuvent être contaminés à l’extérieur ou lorsqu’ils sont touchés par vos mains. Lorsque vous portez un masque, prenez les précautions suivantes pour vous protéger:

— Évitez de toucher votre masque facial lorsque vous le portez;

— Changez votre masque de tissu dès qu’il est humide ou souillé;

— Mettez un masque usé directement dans la machine à laver ou dans un sac que vous viderez dans la machine puis que vous jetterez;

— Les masques en tissu peuvent être lavés avec d’autres articles à l’eau chaude, puis complètement séchés.

— Les masques non médicaux qui ne peuvent pas être lavés doivent être jetés et remplacés dès qu’ils sont humides, souillés ou froissés.

— Jetez les masques correctement dans une poubelle doublée de plastique.

(Source: Gouvernement du Canada)