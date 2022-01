COVID-19: 126 hospitalisations et deux nouveaux décès au Nouveau-Brunswick

La COVID-19 continue de faire de nouvelles victimes au Nouveau-Brunswick, mais les hospitalisations se stabilisent, selon les données publiées dimanche par la santé publique.

La province a rapporté deux autres décès liés au virus. L’une des victimes était octogénaire et vivait dans la région de Moncton, et l’autre était âgée de 70 ans et habitait la région de Bathurst.

Pendant ce temps, il y avait 126 personnes hospitalisées avec la COVID-19, dont 10 patients en soins intensifs et six sous respirateur. La situation est sensiblement la même que la veille.

Les autorités précisent que 80% des personnes hospitalisées avaient 60 ans ou plus.

Le gouvernement provincial a profité de la mise à jour des données pour encourager les parents à faire vacciner leurs enfants âgés de 5 à 11 ans. Il a rappelé que le retour des élèves des écoles publiques en personne est prévu le 31 janvier.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, a expliqué dans un communiqué que les enfants de ce groupe d’âge qui ont déjà reçu leur première dose du vaccin sont admissibles à recevoir une deuxième dose une fois que huit semaines se sont écoulées depuis leur premier vaccin.

Nouvelle-Écosse: 287 hospitalisations

La Nouvelle-Écosse voit également une stabilisation sur le plan des hospitalisations liées à la COVID-19, d’après le nouveau bilan des responsables de la santé publique.

Comme ce fut le cas samedi, un total de 287 personnes hospitalisées ont été admises pour diverses raisons.

De ce nombre, 85 personnes ont été admises en raison de la COVID-19 et reçoivent des soins spécialisés dans une unité désignée, dont 11 en soins intensifs.

La province détaille aussi que 83 personnes ont été déclarées positives à leur arrivée à l’hôpital, mais sont entrées pour une autre raison, ou elles ont été admises à cause de la COVID-19, mais n’ont plus besoin de soins spécialisés.

Elle ajoute que 119 personnes ont contracté la COVID-19 après avoir été admises à l’hôpital.

Il y avait 280 personnes hospitalisées avec la COVID-19 vendredi et 269 jeudi.

Un décès supplémentaire

De son côté, l’Île-du-Prince-Édouard a rapporté une autre victime. Une octogénaire est décédée des suites de la COVID-19, a mentionné la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison.

La Dre Morrison a également signalé 209 nouveaux cas, portant le nombre de cas actifs à 2484. Les nouveaux cas sont en cours d’investigation.

Au cours de la semaine dernière, 279 nouveaux cas en moyenne ont été signalés chaque jour.

Dimanche, neuf personnes atteintes de la COVID-19 se retrouvaient à l’hôpital, dont une en soins intensifs.

La province a enregistré un total de 6125 infections depuis le début de la pandémie en mars 2020.