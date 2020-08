COVID-19: les jeunes doivent être considérés davantage, selon un organisme

MONTRÉAL — Les jeunes sont de grands oubliés de la pandémie de la COVID-19, selon le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), qui se réjouit toutefois que les élus prennent conscience du problème.

À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, mercredi, le ROCAJQ a annoncé qu’un nombre record d’élus de plusieurs niveaux de gouvernement avaient accepté de signer la Déclaration d’engagement jeunesse.

Dans celle-ci, les élus s’engagent à écouter davantage les jeunes et à leur donner plus de place dans l’espace public. Elle a notamment été signée par l’adjoint parlementaire du premier ministre François Legault pour le volet jeunesse, Samuel Poulin et la chef de l’opposition officielle libérale, Dominique Anglade.

Selon Jean-Michel Coderre Proulx, responsable des communications au ROCAJQ, il s’agit d’une bonne nouvelle pour les jeunes, qui ont été largement oubliés depuis l’arrivée de la COVID-19 au Québec, déplore-t-il.

M. Coderre Proulx croit que les décideurs ont tenu pour acquis que les jeunes vivaient cette pandémie dans des conditions favorables, «alors que ce n’est pas le cas», se désole-t-il.

À l’instar des autres générations, les jeunes trouvent cette période «très difficile», notamment sur le plan de la santé mentale, souligne le porte-parole.

M. Coderre Proulx invite les élus signataires de la Déclaration à porter ce message et à adopter des mesures concrètes pour remédier au problème.