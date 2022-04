COVID-19: les Québécois âgés de 60 ans et + ont accès à la 4e dose vaccinale

MONTRÉAL — Les Québécois âgés de 60 ans et plus peuvent commencer ce lundi à prendre rendez-vous pour une quatrième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Cette dose est également offerte aux personnes immunodéprimées ou dialysées et âgées de 12 ans et plus au moment de la prise de rendez-vous, de même qu’aux personnes qui résident dans un CHSLD ou une résidence privée pour aînés.

Vendredi dernier, le Québec rapportait 30 nouveaux décès attribués à la COVID-19 et une nouvelle hausse de 55 hospitalisations en 24 heures, à un total de 1637 hospitalisations. Les autorités ont rapporté qu’en une semaine, la hausse des hospitalisations s’est élevée à plus de 28 %.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a signalé vendredi 3572 nouveaux cas.

Cette augmentation des hospitalisations et du nombre d’absents chez le personnel soignant a d’ailleurs laissé entrevoir de nouveaux délestages dans le réseau de la santé selon ce qu’a déclaré la semaine dernière le directeur national de la santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau. Il a admis être inquiet face à la progression de la sixième vague au Québec depuis quelques semaines et il a prédit que cette progression qui devrait se poursuivre encore au moins deux semaines.

Vendredi dernier, le nombre de travailleurs de la santé atteints de la COVID-19 dépassait les 13 000.

Le docteur Boileau a invité les Québécois à la plus grande prudence, de s’isoler s’ils ont des symptômes et d’éviter les endroits où il y a foule s’ils prévoient voir des personnes âgées de leur famille à Pâques.