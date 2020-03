COVID-19: les risques au Canada demeurent faibles, dit Justin Trudeau

HALIFAX — Le premier ministre Justin Trudeau affirme que le gouvernement travaille avec la communauté internationale pour s’assurer qu’il fait tout ce qui est nécessaire pour assurer la protection des Canadiens contre le nouveau coronavirus.

M. Trudeau note que les risques au Canada demeurent faibles, mais que les gens devraient prendre les mêmes précautions que pendant la saison de la grippe, comme se laver les mains fréquemment pour se protéger.

Jusqu’à présent, les responsables de la santé ont rapporté au moins 27 cas au Canada, l’Ontario ayant déclaré le nombre le plus élevé, soit 18.

M. Trudeau dit que le Canada a suivi les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Le premier ministre a fait ces commentaires à Halifax, où il a annoncé un financement pour aider les jeunes à trouver un emploi.

Ottawa dépensera 492 millions $ dans le cadre du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse d’Emploi et Développement social pour plus de 270 projets à travers le Canada, afin d’aider les personnes confrontées à des obstacles à l’emploi.