COVID-19: les sondages apportent des informations utiles pour la santé publique

MONTRÉAL — En l’absence de tests suffisants pour dépister la COVID-19, les sondages pourraient apporter un nouvel éclairage sur le variant Omicron. Ce sont du moins les conclusions d’une étude réalisée par une équipe de chercheurs membres du CIRANO.

Il y aurait eu entre 35 000 et 40 000 nouveaux cas quotidiens de COVID-19 en moyenne au Québec dans les derniers jours, selon l’étude. En comparaison, la moyenne des cas rapportés par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) durant la même période (du 13 au 18 janvier) était de 6973.

Il n’est pas surprenant que les résultats du sondage soient plus élevés que les chiffres de la santé publique puisque les tests de dépistage ne sont plus accessibles à l’ensemble de la population.

Les résultats de l’étude apportent donc une information utile, explique Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), qui fait partie de l’équipe de recherche. «Ça permet de faire des projections sur les hospitalisations et de savoir à peu près en fonction du nombre de cas combien on a d’hospitalisations qui s’en viennent dans les semaines subséquentes», explique-t-elle en entrevue.

Les résultats permettront aussi d’en savoir plus sur la sévérité du variant. «On est capable de savoir en fonction du nombre de cas et du nombre de personnes qui rentrent à l’hôpital, si finalement l’Omicron est plus sévère et quels sont les facteurs de risques également, associés au développement de symptômes sévères.»