COVID-19: l’isolement de cinq jours n’est plus obligatoire, dit la Santé publique

L’isolement de cinq jours lors d’une infection à la COVID-19 n’est plus obligatoire, annonce Québec qui toutefois recommande fortement à la population de rester chez soi et de porter un masque dans les espaces publics dès l’apparition de symptômes, que ce soit de ce virus ou toute autre infection respiratoire.

C’est une nouvelle approche que la Santé publique adopte face au nouveau portrait des maladies respiratoires infectieuses qui se dessine, a expliqué le Dr Luc Boileau en conférence de presse, jeudi à Québec.

Différents indicateurs de la COVID-19 semblent s’améliorer, mais le virus reste dans le décor avec l’émergence d’autres variants à surveiller. S’ajoutent à cela, le retour de plusieurs infections respiratoires, surtout chez les enfants, et la venue prochaine de la saison de la grippe.

«Pour préserver la santé de tous au maximum et limiter les effets sur le système hospitalier et le système de santé, on propose maintenant (…) une approche de gros bon sens», a affirmé le directeur national de la Santé publique, en compagnie du médecin microbiologiste, le Dr Jean Longtin.

Cette politique se décline en trois gestes à poser jusqu’à la disparition des symptômes. La santé publique recommande en présence de fièvre de rester à la maison. En cas de toux, de mal de gorge ou de congestion nasale, le port du masque est suggéré. Il est également conseillé de limiter ses contacts, surtout auprès des personnes vulnérables, de garder ses distances et de privilégier le télétravail.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.