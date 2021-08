COVID-19: l’Ontario assouplit ses directives dans les garderies

TORONTO — En Ontario, le gouvernement a émis de nouvelles directives pour les garderies. Ainsi, il est à nouveau permis de chanter à l’intérieur des établissements, les règles concernant le nettoyage sont assouplies, et les visiteurs ont à nouveau le droit d’aller à l’intérieur des garderies.

Les directives mises à jour font suite aux demandes de parents et d’exploitants pour que le gouvernement révise certaines des règles qui ont été introduites l’été dernier lors de la réouverture des centres, et harmonise certaines règles avec le plan de retour à l’école récemment annoncé par l’Ontario.

Les visiteurs sont désormais autorisés à l’intérieur, bien que certains exploitants de garderies disent avoir besoin de plus de clarté sur cette directive. Beaucoup d’exploitants attendent maintenant des nouvelles de leurs bureaux de santé publique locaux sur la façon dont chaque région mettra en œuvre les nouvelles directives.

Les directives précédentes indiquaient que les parents ne devraient pas entrer, donc le personnel conduisait les enfants dans leurs locaux– et certains ne savent pas si les nouvelles directives leur permettent explicitement d’arrêter cela.

La Torontoise Cristina Adams se réjouit du retour du chant, précisant que sa fille de quatre ans avait hâte de recommencer.

«Ils sont en train de courir, de crier les uns avec les autres et de jouer, donc je ne vois pas la différence avec le chant», a-t-elle déclaré.

Mais Mme Adams a déclaré qu’elle se sentirait bien si les parents continuaient de rester à l’extérieur, d’autant plus qu’elle ne sait pas si tout le monde est vacciné.

«Ça me manque évidemment d’y aller… Mon fils qui a commencé pendant la COVID, je ne connais pas du tout ses enseignants», a-t-elle déclaré.

«Ça me manque de voir les professeurs, mais pour eux aussi, avoir toutes sortes de gens là-bas pourrait leur faire peur … Je pense que pour leur tranquillité d’esprit aussi, cela pourrait les rassurer de ne pas nous voir tous venir.»

Maureen McLeod, dont le fils entrera bientôt à la maternelle à Toronto, a déclaré qu’elle aussi s’en remettrait au niveau de confort de l’exploitant de la garderie.

«Je sais qu’en tant que parent, j’adorerais y aller et voir les enfants jouer, mais je suis d’accord avec eux s’ils refusent toujours les parents jusqu’à ce que nous sachions comment le variant Delta affecte les enfants.»

Les exploitants de garderies ont déclaré que le langage autour des visiteurs dans les nouvelles directives est trop vague pour agir pour l’instant.

«Cela ne dit pas vraiment que les parents peuvent déposer leurs enfants n’importe où», a déclaré Amy O’Neil du Treetop Children’s Centre. «Nous comprenons que nous devons toujours escorter les enfants jusqu’à leur salle de classe.»

Des exploitants ont déclaré que le personnel supplémentaire nécessaire pour faire entrer et sortir chaque enfant des centres pesait énormément sur leurs budgets, mais ils veulent fonctionner en toute sécurité et conformément aux règles.

Alana Powell, de l’Association of Early Childhood Educators of Ontario, a déclaré que les parents ne pourront peut-être pas entrer à l’intérieur des établissements dans certaines garderies.

«Les opérateurs à qui j’ai parlé ont déclaré que les changements actuels ne réduiront toujours aucun de leurs besoins en personnels», a-t-elle ajouté.

«Si les bureaux de santé publique locaux ne modifient pas leurs directives pour qu’elles correspondent avec celles du gouvernement, alors bien sûr, les opérateurs suivront les directives les plus strictes.»

Une porte-parole du ministre de l’Éducation Stephen Lecce, dont le portefeuille comprend également la garde d’enfants, a déclaré que les nouvelles directives sont accompagnées du sceau d’approbation du médecin hygiéniste en chef de la province.

«En suivant et en mettant en œuvre des conseils médicaux d’experts, nous avons maintenu la sécurité et l’ouverture des garderies tout au long de la pandémie, a déclaré Caitlin Clark dans un courriel.

«La formation en matière de santé et de sécurité, le respect des protocoles, la pratique de l’hygiène des mains, un dépistage cohérent, l’utilisation du masque et la distanciation ont été des facteurs clés contribuant à la sécurité des enfants et du personnel dans les garderies.»

En vertu des nouvelles directives, le personnel pourrait également désormais se déplacer entre les emplacements et les groupes d’âge, bien que ce ne soit toujours pas encouragé.