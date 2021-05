COVID-19: l’Ontario devrait élargir l’accessibilité au vaccin cette semaine

On s’attend à ce que l’Ontario abaisse l’âge d’admissibilité au vaccin contre la COVID-19 à 40 ans dans toute la province cette semaine, alors qu’il continue d’étendre son déploiement.

La province doit également commencer à vacciner les personnes souffrant de problèmes de santé jugés «à risque».

Cela inclut les personnes atteintes de maladies cardiaques, de diabète, de la plupart des types de cancer et de démence.

La moitié de l’approvisionnement en vaccins est envoyée vers les points chauds de la province cette semaine, sur la base de la recommandation des conseillers scientifiques.

À partir de la semaine prochaine, les vaccins devraient à nouveau être distribués selon la proportion de la population.

Au cours du week-end, des centaines de pharmacies dans les zones fortement touchées par la COVID-19 ont commencé à offrir des injections des vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna aux personnes âgées de 18 ans et plus.