COVID-19: l’Ontario lève l’ordre de maintien à domicile dans 27 régions

TORONTO — L’Ontario lève mardi l’ordre de maintien à domicile dans 27 bureaux de santé publique de la province.

Les bureaux de santé publique reviendront maintenant au système de codes de couleur utilisé avant le confinement provincial qui a commencé le lendemain de Noël.

La région du Niagara sera la seule région dans la zone grise — le niveau le plus strict — qui permet aux entreprises d’ouvrir à 25 % de leur capacité.

Les autres régions, la plupart à l’extérieur de celle du Grand Toronto, se situent à différents endroits sur l’échelle qui passe de la zone rouge — le deuxième niveau le plus strict — à la verte, chaque étape inférieure proposant des restrictions plus légères sur les entreprises et les rassemblements.

Les régions de Toronto, Peel, York et North Bay Parry Sound devraient conserver l’ordre de maintien à domicile jusqu’au 22 février, au minimum.

Trois bureaux de santé — Hastings et Prince Edward; Kingston, Frontenac et Lennox et Addington; et comté de Renfrew — sont revenus en zone verte la semaine dernière.

La météo nuit au retour en classe

Par ailleurs, les cours en personne devaient reprendre mardi dans les écoles des conseils scolaires de Toronto, de la région de Peel et de la région de York, après une période d’apprentissage en ligne qui a commencé en janvier.

Le mauvais temps a toutefois causé quelques soucis à certains endroits. Les conseils scolaires publics et catholiques des régions de Peel et York ont ainsi choisi d’annuler le retour en classe mardi. Les élèves pourront poursuivre l’apprentissage en ligne.

Le Conseil scolaire de Toronto et le Conseil scolaire catholique de Toronto ont de leur côté choisi de rouvrir les écoles comme prévu, mais ont annulé le transport scolaire en raison de la tempête.

Les trois régions sont les dernières en Ontario à rouvrir les salles de classe physiques aux élèves — le gouvernement provincial a permis aux autres régions de rouvrir des écoles fermées au cours des dernières semaines.

Un formulaire de dépistage de la COVID-19 plus détaillé doit maintenant être rempli par les élèves ou leurs tuteurs tous les jours avant qu’ils arrivent à l’école.

Les élèves de 1re année et plus devront également suivre les lignes directrices provinciales en matière de santé et porter un masque à l’intérieur, ainsi que pendant la récréation extérieure lorsque la distance physique ne sera pas possible.

La province étend également le dépistage asymptomatique de la COVID-19 dans les écoles.