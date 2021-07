COVID-19: l’Ontario rapporte 158 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires

L’Ontario a rapporté mercredi 158 nouveaux cas de COVID-19 et quatre autres décès en lien avec le virus.

La province a aussi indiqué que 122 personnes sont aux soins intensifs et 83 patients sont sous respirateurs. Les dernières données provinciales montrent que 99,5 % de toutes les admissions aux soins intensifs pour la COVID-19 de la mi-juin à la mi-juillet concernaient des personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées. De plus, près de 96 % des décès liés étaient dans ce même groupe.

D’ailleurs, en termes de vaccination, 91% des Ontariens ont reçu une première dose contre la COVID-19 et 69% sont complètement vaccinés.

Un peu plus de 94 000 doses de vaccin ont été administrées mardi, pour un total de plus de 19,2 millions d’injections.

Au cours de la même journée, un total de 20 527 tests de dépistage ont été effectués dans la province.