COVID-19: l’Ontario rapporte 161 nouveaux cas et trois décès

TORONTO — L’Ontario signale lundi 161 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès additionnels.

Il s’agit du total de nouveaux cas quotidiens le plus bas depuis la fin mars.

Cela porte la province à un total de 33 637 cas, dont 2609 décès et 28 933 guérisons.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, affirme que le nombre de guérisons continue de croître plus rapidement que les cas actifs.

Le nombre de personnes hospitalisées avec la COVID-19 et celles aux soins intensifs et sous respirateur ont tous chuté, atteignant les niveaux les plus bas depuis que la province a commencé à les rapporter publiquement, au début avril.

Environ 70 % des nouveaux cas annoncés lundi proviennent des trois régions qui en sont encore au stade 1 du plan de réouverture de la province — Peel a signalé 44 nouveaux cas, Toronto 36 et Windsor-Essex 32.

Le premier ministre Doug Ford devrait annoncer lundi si ces régions pourront passer à l’étape 2.