COVID-19: l’Ontario rapporte 855 hospitalisations et 165 patients aux soins intensifs

L’Ontario signale samedi une hausse dans le nombre des hospitalisations liées à la COVID-19.

Les autorités ont enregistré 855 hospitalisations, comparativement à 804, la veille.

Le nombre de patients aux soins intensifs a toutefois baissé, passant de 167 à 165.

Sept nouveaux décès dus à la COVID-19 ont été rapportés.

La province compte 3233 nouveaux cas de COVID-19 , mais le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a déjà déclaré que le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé que le décompte quotidien puisque l’accès aux tests PCR est limité.

La surveillance des eaux usées suggère que les cas sont en augmentation depuis le début du mois.

Le taux de positivité des tests est de 17,1 % samedi, une cinquième hausse en autant de jours.

Environ 10 % des foyers de soins de longue durée de l’Ontario signalent actuellement des éclosions actives de COVID-19.

Les autorités affirment que près de 90 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin, et environ 87 % ont reçu au moins deux doses. Selon les données, plus de 7,18 millions de personnes ont aussi reçu une dose de rappel.

La Santé publique a annoncé qu’en raison de la maintenance du serveur, les mises à jour des données ne seront pas disponibles dimanche.