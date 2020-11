COVID-19: l’Ontario rehausse ses efforts dans la région de Peel, durement touchée

L’Ontario augmente les tests, le traçage de contacts et les ressources hospitalières dans la région de Peel, alors que les taux de COVID-19 augmentent.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que trois nouveaux centres de dépistage et une unité de dépistage mobile seront établis à Brampton, en Ontario, pour faire face à l’augmentation du nombre de cas positifs au virus dans cette ville.

Mme Elliott note que la province fournira également 70 traceurs de contacts au bureau de santé de la région et financera 234 lits d’hôpitaux supplémentaires.

L’Ontario a signalé un record de 1328 nouvelles infections à la COVID-19 dimanche, dont 385 dans la région de Peel.

La région de Peel est actuellement la seule dans la catégorie rouge du nouveau système de restrictions de la province, ce qui signifie que la capacité intérieure des restaurants et des gymnases locaux est limitée à 10 personnes, entre autres.

Mais le médecin hygiéniste de Peel, le Dr Lawrence Loh, a déclaré samedi que des mesures plus strictes étaient nécessaires et a appelé les résidants à limiter leurs contacts aux membres de leur foyer et aux soutiens essentiels.