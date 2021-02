COVID-19: l’Ontario signale 1058 nouveaux cas et 11 décès

TORONTO — L’Ontario rapporte lundi 1058 nouveaux cas de COVID-19 et ajoute 11 décès à son bilan.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé que 325 cas avaient été signalés à Toronto, 215 dans la région de Peel et 87 dans celle de York.

La province affirme par ailleurs que 1083 ont été classés comme résolus depuis le dernier bilan quotidien.

Un total de 12 922 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées depuis le bilan de dimanche. En tout, 569 455 doses de vaccin ont été administrées en Ontario jusqu’à maintenant.

Les données de lundi s’appuient sur les résultats de près de 31 200 tests de dépistage.

On a signalé 294 144 cas confirmés de COVID-19 en Ontario depuis le début de la pandémie, dont 276 937 sont résolus. Le bilan des décès s’élève à 6872.

La région de York dans le rouge

L’une des régions de l’Ontario durement touchées par la COVID-19 revient lundi au système de codes de couleurs de la province, tandis qu’une ordonnance de maintien à domicile demeure en vigueur pour trois autres.

Les entreprises de la région de York sont ainsi autorisées à rouvrir, alors que le secteur revient en zone rouge, la plus restrictive en ce qui a trait aux précautions de santé publique.

Les détaillants et les restaurants non essentiels peuvent accueillir de nouveau les clients, avec des limites de capacité et des mesures de distanciation physique en place.

La région de York enregistre depuis longtemps certains des nombres de cas de COVID-19 les plus élevés en Ontario, mais le médecin-hygiéniste en chef de la région a demandé à la province de la replacer dans le système de codes de couleurs pour l’aligner sur la plupart des autres bureaux de santé publique de l’Ontario.

L’ordonnance de maintien à domicile demeure donc en vigueur uniquement pour les régions de Toronto, Peel et North Bay-Parry Sound, jusqu’au 8 mars au plus tôt.

Par ailleurs, l’administrateur en chef de la santé publique de la province doit témoigner devant une commission chargée d’examiner quels impacts la réponse de l’Ontario à la pandémie de COVID-19 a eus sur les foyers de soins de longue durée.

Les commentaires du Dr David Williams ne seront pas diffusés en direct, mais la Commission d’enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée devrait publier une transcription à une date ultérieure.