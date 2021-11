COVID-19: l’Ontario signale la plus forte augmentation sur une journée depuis un mois

TORONTO — L’Ontario signalait jeudi 642 nouveaux cas de COVID-19, la plus forte augmentation sur une seule journée en plus d’un mois. On déplorait également cinq nouveaux décès liés au virus.

Il n’y a pas eu autant de nouveaux cas dans cette province depuis le 9 octobre, où on enregistrait 654 nouvelles infections.

Le ministère de la Santé a précisé jeudi que parmi les 642 nouveaux cas, 62 % concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

On comptait 132 patients aux soins intensifs, dont seulement 18 étaient pleinement vaccinés.

Le gouvernement avait annoncé mercredi qu’il reportait de quatre semaines la prochaine étape du déconfinement provincial. On retarde ainsi de 28 jours la fin des limites de capacité d’accueil dans les boîtes de nuit, les bars de danseuses, les salles de réception, les bars échangistes et les saunas.

La moyenne sur sept jours du nombre de cas de COVID-19 en Ontario était de 503 mercredi, par rapport à 379 une semaine plus tôt. Des experts en santé publique estimaient cette semaine que la décision du gouvernement ontarien de lever les limites de capacité, combinée au temps plus frais, pourrait être à l’origine d’une augmentation de la propagation.