COVID-19: l’Université de Montréal suspend ses cours de plus de 250 étudiants

MONTRÉAL — L’Université de Montréal suspend ou reporte certains de ses cours, soit ceux de plus de 250 étudiants, ainsi que les collations des grades, a-t-elle fait savoir en dévoilant une pléthore d’autres mesures pour protéger ses étudiants et son personnel du nouveau coronavirus qui cause la COVID-19.

Les autres universités québécoises sont sur un pied d’alerte et se préparent à répondre aux directives récentes émises jeudi par le gouvernement de François Legault.

Il a notamment indiqué que tous les événements attirant plus de 250 personnes à l’intérieur devront être annulés, en plus d’obliger tous les employés de l’État, dont les enseignants, à s’isoler pendant deux semaines lorsqu’ils reviennent d’un voyage à l’étranger.

L’Université Laval, à Québec, a fait savoir jeudi être «en attente de précisions de la part du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur concernant la communication du premier ministre». Une cellule de veille à l’université est en place depuis un bon moment, a indiqué un porte-parole, Simon La Terreur.

En ce qui concerne l’Université de Montréal (UdeM), elle ne pouvait confirmer dans l’immédiat combien de cours et combien d’élèves sont touchés par la nouvelle directive sur la suspension et le report des cours.

Elle évalue une foule de solutions pour la fin de la session, et n’exclut rien pour l’instant, dont l’usage de moyens technologiques pour les cours et les examens.

L’UdeM annule tout déplacement des membres du personnel administratif et de soutien hors du Québec pour des raisons professionnelles. De plus, elle déconseille fortement aux membres du personnel enseignant de séjourner ailleurs au Canada ou dans le monde.

Toutes les activités spéciales sont annulées ou reportées, dont les collations des grades, les colloques, les manifestations sportives et les fêtes étudiantes, a fait savoir le recteur de l’UdeM, Guy Breton, dans sa communication aux élèves, enseignants et employés.

Pendant ce temps, des étudiants des Universités McGill et Concordia, à Montréal, demandent à leurs institutions d’enseignement respectives d’offrir leurs cours en ligne — et non plus en personne dans des salles de classe.

En fin d’après-midi jeudi, plus de 7500 personnes avaient signé la pétition en ligne de l’Université Concordia.

Celle des étudiants de l’Université McGill avait récolté plus de 8000 signatures jeudi après-midi.

McGill a indiqué sur sa page web jeudi après-midi être en train d’analyser les nouvelles directives du gouvernement québécois et promet une mise à jour sous peu.