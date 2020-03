COVID-19: Michel Louvain invite les aînés à se plier aux demandes de confinement

MONTRÉAL — Après que plusieurs artistes aient produit des messages sous diverses formes pour inciter les jeunes Québécois à respecter les consignes des autorités pendant la pandémie de COVID-19, le chanteur Michel Louvain en a fait autant jeudi soir, dans son cas à l’égard des aînés.

Dans une brève vidéo mise en ligne par le représentant d’artistes Junior Bombardier, le célèbre artiste octogénaire signale d’abord qu’il est lui-même en isolement.

Il invite les personnes âgées à respecter les demandes de confinement émises par le premier ministre François Legault et le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda. Il leur rappelle que ces gens sont des professionnels qui savent ce qui est bon pour les aînés.

Lors de sa conférence de presse quotidienne sur la pandémie de COVID-19 au Québec, jeudi, le premier ministre Legault a adressé un message direct aux personnes âgées, les invitant à ne pas fréquenter les centres commerciaux et à ne pas se rassembler pour manger ou prendre un café.

Le directeur général du Réseau Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ), Danis Prud’homme, croit qu’il est important de respecter la demande de confinement.

Chez les personnes âgées de 70 ans et plus, lorsqu’une personne est infectée par la COVID-19, c’est une sur 15 qui décède, et chez les 80 ans et plus, une sur sept perd la vie.