COVID-19: Montréal annonce «comme une deuxième douane» à l’aéroport Trudeau

Montréal promet ni plus ni moins qu’un système d’avertissements aux voyageurs «comme une deuxième douane» à l’aéroport Montréal-Trudeau à compter de lundi 13h, vu la pandémie de COVID-19.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la directrice régionale de santé publique, la docteure Mylène Drouin, ont annoncé lundi en conférence de presse que la Santé publique et la Sécurité publique de Montréal prendront le taureau par les cornes et distribueront les consignes aux voyageurs présents à l’aéroport.

Ni l’une ni l’autre n’ont toutefois voulu critiquer le gouvernement Trudeau — pourtant responsable des aéroports au pays — pour son inaction en la matière. Ce sont donc les autorités montréalaises qui doivent se rendre à l’intérieur de l’aéroport Trudeau pour y rappeler les consignes de santé publique, vu la pandémie de coronavirus.

«Tous les cas que nous avons eus, actuellement, ont comme source un voyage à l’extérieur. Probablement qu’on a des cas dans la communauté qu’on n’a pas diagnostiqués actuellement, mais on sait que le voyage est un facteur de risque important. Chaque fois qu’un voyageur ne s’isole pas, c’est une brèche qui se fait pour que le virus se propage dans nos communautés, c’est aussi une baisse de l’efficacité de nos stratégies de santé publique», a souligné la docteure Drouin.

«L’isolement, ce n’est pas optionnel, non, il faut s’isoler» quand on revient de voyage, a martelé la docteure Drouin.

Les voyageurs seront interceptés après la récupération des bagages, avant de sortir. Ils recevront alors des mains de représentants de la santé publique, épaulés par ceux de la sécurité publique, des consignes comme celle de l’isolement pendant 14 jours.

S’ajoutent à cette consigne de l’isolement de 14 jours celle de n’accueillir aucun visiteur, de ne pas aller au travail, à l’école ou dans un endroit public, d’éviter même les contacts avec d’autres personnes dans la maison. Et si la personne doit se trouver dans la même pièce qu’une autre, elle doit porter un masque et garder une distance de 2 mètres.

Les cas

La docteure Drouin a précisé lundi matin qu’en date de dimanche il y avait 11 cas à Montréal, dont deux qui se trouvaient aux soins intensifs. Le premier cas que Montréal avait eu, à la fin du mois de février, «se porte bien, est testé négatif et son isolement volontaire s’est terminé hier (dimanche)», a-t-elle ajouté.

«On s’attend à une hausse des cas, dans les prochains jours, qui vont coïncider avec l’impact de la relâche scolaire», a signalé la docteure Drouin.

«Il n’y a pas de place pour la panique, mais il y a de la place pour suivre les recommandations à la lettre pour s’assurer qu’individuellement et collectivement, on est en meilleure posture pour contenir le virus», a lancé la mairesse Plante.

Le fédéral

La mairesse Plante rapporte avoir parlé dimanche soir avec le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et «j’ai senti une forte volonté de la part du gouvernement fédéral de resserrer les contrôles et d’affronter fermement le coronavirus. Même si j’aurais aimé une approche différente sur certains aspects de l’accueil des passagers dans le passé, j’aimerais réitérer que le gouvernement fédéral prend la situation très au sérieux».

«L’idée, ce n’est pas de jeter des pierres à quelqu’un, on n’est pas là-dedans», a-t-elle affirmé.