COVID-19: nettoyez boîtes aux lettres et poignées de portes, disent les facteurs

Alors que les livraisons à domicile se multiplient, les travailleurs des postes demandent aux clients de prendre des précautions supplémentaires pour éviter la propagation de la COVID-19.

Tous devraient nettoyer et désinfecter leurs boîtes aux lettres, rampes d’escalier et poignées de porte tous les jours, si possible, selon le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Les clients devraient aussi respecter les mesures de distanciation sociale, que ce soit lors d’une livraison à domicile ou au moment de récupérer un colis au bureau de poste. Évidemment, n’allez pas au bureau de poste si vous vous sentez malade.

Jan Simpson, présidente nationale du STTP, se dit bien consciente que la population compte sur le système postal pour continuer à faire rouler l’économie et pour assurer la livraison de marchandises essentielles.

«Il faut que les gens sachent que leur courrier est sécuritaire. Nous devons absolument faire tout ce que nous pouvons en ce sens, et nous demeurerons vigilants au fur et à mesure que la situation évolue», a-t-elle indiqué par voie de communiqué.

Selon l’Agence de la santé publique, il n’y a pas de risque connu associé à la propagation du virus par l’intermédiaire des colis ou paquets.

Et bien que le risque d’infection par l’intermédiaire des surfaces ou objets demeure faible, l’Agence recommande de désinfecter les surfaces et de se laver les mains régulièrement.

Les surfaces communes peuvent être nettoyées, puis désinfectées chaque jour avec de l’eau et des produits ménagers courants ou encore une solution d’eau de Javel diluée.