COVID-19: nouveau record de décès en Russie alors que la vague de l’automne persiste

MOSCOU — La Russie a fracassé un nouveau record de décès quotidiens dus à la COVID-19, poursuivant une hausse persistante qui a conduit vers de nouveaux records presque quotidiennement en octobre.

Le groupe de travail sur les coronavirus a rapporté samedi que 968 personnes sont décédées de la COVID-19 en Russie au cours de la dernière journée – environ 100 décès quotidiens de plus que ceux enregistrés fin septembre. Le groupe de travail a indiqué que plus de 29 000 nouvelles infections avaient également été confirmées au cours de la dernière journée.

Les autorités attribuent la forte augmentation au faible taux de vaccination du pays. La vice-première ministre Tatiana Golikova a déclaré vendredi que 47,8 millions de Russes, soit près de 33 % des près de 146 millions d’habitants de la Russie, avaient reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 42,4 millions, soit environ 29 %, étaient complètement vaccinés.

Les rapports du groupe de travail sur les coronavirus ont signalé un total d’environ 7,8 millions de cas et 215 453 décès au cours de la pandémie.

Cependant, le groupe de travail n’enregistre que les décès directement causés par le virus. Les rapports du service statistique d’État russe Rosstat, qui comptabilise les décès liés au coronavirus, révèlent des chiffres de mortalité significativement plus élevés.

Rosstat a révélé vendredi que les dernières données révélaient que plus de 254 000 personnes atteintes de COVID-19 sont mortes au cours des huit premiers mois de cette année, par rapport à 163 000 décès de patients atteints du coronavirus pour l’ensemble de 2020.

Le groupe de travail sur les coronavirus ne comptabilise que les décès de patients pour lesquels la COVID-19 était considérée comme la cause principale. Rosstat inclut les personnes atteintes de la COVID-19, mais décédées d’autres causes, et celles pour lesquelles le coronavirus était suspecté, mais non confirmé.

Le Kremlin a écarté l’idée d’imposer un nouveau confinement à l’échelle nationale, déléguant le pouvoir de resserrer les restrictions aux autorités régionales. Dans certaines régions du pays, dont Moscou et Saint-Pétersbourg, la vie reste en grande partie normale, les entreprises fonctionnent comme d’habitude et l’obligation de porter un masque est vaguement appliquée.