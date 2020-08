COVID-19: on peut tester plusieurs patients à la fois

MONTRÉAL — Il est possible de combiner quelques tests de dépistage en un seul, ont constaté des chercheurs américains, ce qui permet d’économiser du temps et des produits dont on manque parfois.

Cela permet aussi de fournir des résultats plus rapidement à davantage de patients, ont dit les experts de l’hôpital de Saratoga Springs, dans l’État de New York, qui ont publié leurs résultats dans le Journal of Hospital Medicine.

Ils ont mené leur expérience auprès de patients hospitalisés qui ne présentaient aucun signe de COVID-19 et qui étaient donc considérés à «faible risque» d’infection. Les échantillons de deux ou trois patients ont été combinés pour être analysés.

Les patients qui présentaient des symptômes, et qui étaient donc considérés à «risque élevé», ont été testés individuellement.

Le principal désavantage des analyses combinées est que tous les membres du groupe doivent être retestés individuellement en cas de résultat positif, afin d’identifier lequel (ou lesquels) est malade.