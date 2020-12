COVID-19: Ottawa annonce 485 millions $ pour aider les pays en développement

OTTAWA — Le gouvernement fédéral investit près d’un demi-milliard de dollars pour aider les pays moins nantis à avoir accès à des traitements et des vaccins contre la COVID-19.

La ministre du Développement international, Karina Gould, a annoncé 485 millions $ afin d’aider les pays en développement et les pays plus vulnérables à obtenir un accès plus équitable aux mesures médicales de lutte contre le coronavirus.

Ces fonds répondent aux besoins cernés par l’Organisation mondiale de la santé et ses partenaires.

La contribution du Canada permettra notamment à l’UNICEF d’acquérir jusqu’à trois millions de traitements à base de nouveaux anticorps thérapeutiques contre la COVID-19, dès que les essais cliniques et les approbations réglementaires seront terminés.

Elle pourrait aussi permettre de former des travailleurs de la santé, de planifier et de mener des campagnes de vaccination de masse et d’acheter des fournitures essentielles pour administrer les vaccins ou les traitements contre la COVID-19.

La ministre Gould fait valoir par voie de communiqué que «plus vite nous pourrons mettre les tests, les traitements et les vaccins à la disposition des populations, plus vite cette pandémie pourra être maîtrisée».