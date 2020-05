COVID-19: Ottawa annonce de l’aide financière pour les agriculteurs

OTTAWA — Le gouvernement fédéral annonce une aide de 252 millions $ pour le secteur agroalimentaire.

De cet argent, 77 millions $ iront aux usines de transformation alimentaire afin de financer la protection des travailleurs.

«C’est de l’argent qu’ils vont pouvoir utiliser pour acheter plus d’équipement de protection personnelle, adapter leurs protocoles sanitaires et appuyer d’autres mesures de distanciation sociale», a expliqué le premier ministre Justin Trudeau en annonçant cette nouvelle aide, mardi avant-midi.

Des abattoirs en Alberta et au Québec ont vu des éclosions de la COVID-19 dans leurs murs, forçant certaines fermetures temporaires.

«Les investissements qu’on annonce aujourd’hui vont aider (…) les abattoirs (à) pouvoir amener des mesures supplémentaires pour protéger leurs travailleurs», a souligné M. Trudeau.

Dans l’aide fédérale se retrouvent aussi 125 millions $ pour les éleveurs de bétail et de porc.

«Les fermes et les porcheries élèvent plus d’animaux que notre système peut transformer en produits de consommation comme du steak et du bacon à cause de la COVID-19. Donc on doit garder des animaux sur la ferme plus longtemps que prévu – et ça coûte cher», a offert M. Trudeau.

L’aide aux producteurs laitiers devra attendre une approbation du Parlement. L’intention du gouvernement libéral est d’augmenter de 200 millions $ la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait.

«En augmentant la ligne de crédit de la Commission, on peut éviter de perdre des produits frais de chez nous et aider les producteurs laitiers à composer avec les conséquences de la crise», a dit le premier ministre.

La Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) réclamait 2,6 milliards $ en aide. On est donc loin du compte.

«C’est un premier investissement», a justifié M. Trudeau.

Par ailleurs, Ottawa crée un fonds de 50 millions $ pour racheter les aliments qui risquent d’être jetés, les restaurants et les hôtels étant fermés. Cette nourriture sera redistribuée aux banques alimentaires du pays.

Les travailleurs agricoles attendus pour les semences sont presque tous là.

«On a reçu autour de 90 % des travailleurs étrangers qu’on a normalement à ce moment-ci de l’année», a indiqué le premier ministre.

Toutefois, rien n’est encore garanti pour les besoins des récoltes.

«Lors de la récolte, dans plusieurs mois, il va y avoir besoin d’autres et de plus de travailleurs étrangers temporaires et on est en train de travailler avec l’industrie pour s’assurer qu’on puisse subvenir à ces besoins», a fait savoir M. Trudeau.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 919 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Un peu plus de 6,5 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Les tests ont permis de déceler 61 165 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 3918 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 32 623 cas au Québec, dont 2280 décès; 18 310 cas en Ontario, dont 1361 décès; 5836 cas en Alberta, dont 104 décès; 2224 cas en Colombie-Britannique, dont 117 décès; 991 cas en Nouvelle-Écosse, dont 41 décès; 467 cas en Saskatchewan, dont six décès; 281 cas au Manitoba, dont six décès; 259 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 118 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 25 guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.