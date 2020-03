COVID-19: Ottawa mobilise l’industrie pour produire de l’équipement médical de masse

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé qu’Ottawa lance un plan de mobilisation de l’industrie afin de lui permettre de contribuer à la lutte contre la COVID-19.

Ce plan qui sera dévoilé vendredi permettra à des compagnies manufacturières de produire rapidement et au Canada l’équipement médical nécessaire dont on a besoin pour face à l’afflux de cas au pays — comme des respirateurs, des masques et autres matériaux de protection.

«Grâce à ce plan, les entreprises qui fabriquent déjà des masques, des respirateurs et du désinfectant pour les mains vont pouvoir augmenter considérablement leur capacité de production. On va aussi soutenir ceux qui doivent s’acheter de l’équipement pour permettre à leurs usines de fabriquer les articles en demande», a dit M. Trudeau.

Le premier ministre affirme que son gouvernement a été approché par de nombreuses entreprises qui se demandent comment elles peuvent contribuer à cet effort collectif.

Ainsi, l’Association des fabricants de pièces automobiles s’est offerte pour produire de l’équipement médical au lieu de pièces de voitures.

M. Trudeau ajoute que le fédéral lance un nouveau processus d’appels d’offres «innovateur» pour permette à un plus grand nombre d’entreprises de développer des solutions et des produits dont les Canadiens ont besoin à cause de la COVID-19.

«On va rapidement mettre en place ce nouveau processus pour que les entreprises puissent se mettre au travail aussitôt que possible», a-t-il offert.

Le fédéral dit qu’il travaille en collaboration avec les provinces et les territoires, qui fournissent les soins de santé, afin de déterminer les besoins et de prévenir les pénuries.

La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, et le ministre de l’Industrie, Navdeep Bains, fourniront davantage de détails au cours d’une conférence de presse vendredi après-midi.