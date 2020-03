COVID-19: Ottawa recommande d’éviter les croisières

OTTAWA — Le gouvernement canadien recommande d’éviter les voyages en croisière alors qu’il s’apprête à rapatrier des Canadiens coincés sur un bateau de croisière où s’est manifesté le nouveau coronavirus.

Cette fois, c’est à San Francisco, en Californie, qu’un avion affrété par le gouvernement canadien ira chercher les 237 Canadiens qui se trouvent à bord du Grand Princess.

Toutefois, ceux qui présentent des symptômes du COVID-19 ne pourront pas être du voyage. Dans un communiqué publié dimanche, le gouvernement canadien indique qu’il y aura une évaluation plus approfondie pour ces cas-là avant de décider des prochaines étapes.

Pour les autres, ils seront soumis à une quarantaine de 14 jours, à la base militaire de Trenton, en Ontario, à leur arrivée au Canada.

C’est le gouvernement américain qui a demandé au Canada de reprendre ses ressortissants.

Deux passagers du navire et 19 membres d’équipage ont contracté le virus.

Au Canada, on a recensé au moins 71 cas confirmés et présumés, soit 34 en Ontario, 27 en Colombie-Britannique, quatre au Québec et six en Alberta.