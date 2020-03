COVID-19: Ottawa recommande d’éviter tout voyage en bateau de croisière

OTTAWA — Le gouvernement canadien recommande d’éviter les voyages en croisière alors qu’il s’apprête à rapatrier des Canadiens coincés sur un autre navire où s’est manifesté le nouveau coronavirus.

«J’avais demandé aux Canadiens d’y penser à deux fois avant de prendre un bateau de croisière. Aujourd’hui l’Agence de santé publique du Canada recommande que les Canadiens évitent tout voyage en bateau de croisière», a déclaré l’administratrice en chef de l’Agence, Dre Theresa Tam, au cours d’une conférence de presse lundi avant-midi, à Ottawa.

Dimanche, le Département d’État américain a émis un avis semblable aux citoyens des États-Unis.

C’est qu’après la mésaventure des deux bateaux de croisière coincés au large du Japon et de Hong Kong, cette fois c’est en Californie qu’un navire, le Grand Princess, doit accoster pour soigner au moins deux passagers et 19 membres d’équipage, et renvoyer chez eux les voyageurs.

«La situation mondiale a changé très rapidement, même entre l’épisode du Diamond Princess (le navire retenu dans un port japonais) et maintenant», a argué Dre Tam, pour expliquer pourquoi le conseil d’éviter les bateaux de croisière n’a pas été donné plus tôt.

«Beaucoup plus de pays sont affectés maintenant», a-t-elle souligné. «C’est un apprentissage constant dans une situation qui évolue très rapidement», a-t-elle noté.

Le nouveau rapatriement

Un avion affrété par le gouvernement canadien ira chercher à San Francisco les 237 Canadiens qui se trouvent à bord du Grand Princess.

Toutefois, ceux qui présentent des symptômes du COVID-19 ne pourront pas être du voyage. Ils seront pris en charge par les services de santé des États-Unis, a indiqué la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu. «Nos services consulaires demeureront en contact avec eux», a-t-elle dit.

Pour les autres, ils seront soumis à une quarantaine de 14 jours, à la base militaire de Trenton, en Ontario, à leur arrivée au Canada. Ils y sont attendus à l’aube mardi matin.

C’est le gouvernement américain qui a demandé au Canada de reprendre ses ressortissants.

«Ça va être fait à coût nul pour le gouvernement du Canada», a fait savoir le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne. C’est la compagnie du bateau de croisière qui paiera pour l’avion qui rapatrie les Canadiens.

Et pour les prochaines fois? Si prochaines fois il y a.

«On va toujours regarder les situations cas par cas. Mais je pense, aujourd’hui, les Canadiens et les Canadiennes sont avisés de reconsidérer les plans de voyage qu’ils pourraient avoir pour des croisières», a insisté le ministre Champagne.

Mise à jour du nombre de cas

Au Canada, on a recensé au moins 72 cas confirmés et présumés de COVID-19, soit 34 en Ontario, 27 en Colombie-Britannique, quatre au Québec et sept en Alberta.

À l’échelle mondiale, on dénombre plus de 110 000 cas confirmés dans plus de 100 pays.

En Colombie-Britannique où on a relevé le seul cas non relié à un voyage, on a pu identifier deux autres cas de résidants d’un établissement de soins de longue durée, en cherchant l’origine de cette contagion «dans la communauté».

Six des nouveaux cas identifiés au pays étaient en croisière à bord du Grand Princess, entre le 11 et le 21 février.

Un citoyen canadien est soigné en République dominicaine. L’Agence de santé publique a joint les touristes canadiens qui ont fréquenté le même hôtel que cette personne entre le 22 février et le 7 mars et leur a demandé de s’imposer une quarantaine volontaire.

Au Québec, où on en est toujours à deux cas confirmés et deux cas probables, le premier ministre François Legault assure que «du côté médical, c’est sous contrôle».