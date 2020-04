COVID-19: Ottawa travaille pour éviter la pénurie de matériel médical

OTTAWA — Mardi matin, le premier ministre Justin Trudeau a tenté de rassurer les Canadiens sur la capacité du pays à obtenir suffisamment de matériel médical pour combattre la pandémie.

Il a ainsi souligné la production locale prochainement de 30 000 respirateurs.

«Certainement que 30 000 ventilateurs, c’est un gros chiffre. On espère que ça va être beaucoup plus que suffisant. Ce serait de très mauvais scénarios (si) on se retrouve dans des situations où on a besoin d’autant de ventilateurs», a fait remarquer M. Trudeau.

«Je sais que plusieurs personnes s’inquiètent d’une pénurie de matériel. Vous regardez ce qui se passe dans d’autres pays, et je comprends vos préoccupations. (…) Je veux vous assurer qu’on fait tout ce qu’on peut pour éviter que ça se produise», a déclaré le premier ministre lors de sa sortie quotidienne.

Il a souligné les achats récents qu’Ottawa a réussi à faire livrer et cité une série de contrats signés avec des compagnies canadiennes dont ceux pour la production de 30 000 respirateurs «faits au Canada».

«Près de 5000 entreprises canadiennes ont communiqué avec nous pour offrir leurs services», s’est réjoui le premier ministre, en rappelant aussi la fabrication locale de matériel de protection pour les travailleurs dans les milieux hospitaliers.

Pour ce qui est des achats faits à l’étranger, il s’est dit rassuré par la résolution du conflit avec les Américains sur la livraison de masques achetés à la compagnie 3M. Mais la conclusion de ce problème ne semble rien assurer pour l’avenir.

«C’est des bonnes nouvelles que les envois de 3M sont en train d’arriver, mais nous devons continuer de travailler pour s’assurer que l’administration américaine comprenne à quel point c’est dans notre intérêt à nous deux de continuer le libre-échange de biens et matériaux essentiels pendant ce moment difficile», a offert le premier ministre.

Nombre de cas

Il y a 17 062 cas confirmés et probables décelés par les tests administrés au Canada. La maladie à COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 345 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux disponibles: 8580 cas au Québec, dont 121 décès; 4726 cas en Ontario, dont 153 décès; 1348 cas en Alberta, dont 24 décès; 1266 cas en Colombie-Britannique, dont 39 décès; 310 cas en Nouvelle-Écosse, dont un décès; 253 cas en Saskatchewan, dont trois décès; 226 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont deux décès; 204 cas au Manitoba, dont deux décès; 103 cas au Nouveau-Brunswick; 22 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; sept cas au Yukon; quatre cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.