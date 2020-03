COVID-19: ouverture d’une clinique de dépistage sans rendez-vous à  Montréal

MONTRÉAL — Une clinique de dépistage de la COVID-19, sans rendez-vous, sera mise en place à compter de lundi matin au centre-ville de Montréal.

Celle-ci sera destinée aux Montréalais qui présentent des symptômes de la maladie, et ce, même s’ils n’ont pas appelé au 811 pour parler à une infirmière au préalable.

C’est ce qu’a fait savoir Geneviève Alary, l’infirmière responsable de la clinique désignée COVID-19 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal en mêlée de presse, dimanche matin, devant la Place des Festivals, là où seront érigées des tentes chauffées. Mme Alary a toutefois insisté pour que les gens s’habillent chaudement et en fonction de la température et du temps puisqu’ils pourraient devoir attendre à l’extérieur.

La carte d’assurance-maladie sera obligatoire, avec la présentation de pièces d’identité.

Plus de 300 travailleurs de la santé seront sur place de 8 h 00 à 20 h 00, sept jours sur sept, pour accueillir les patients qui s’y présenteront à pied ou en voiture.

Il y aura 14 postes de triage et une trentaine de postes de dépistage. Les autorités de la santé publique s’attendent à effectuer entre 2000 et 2500 tests de dépistage par jour.

Pour avoir accès à cette clinique de dépistage sans rendez-vous il faut toutefois respecter certains critères, tels que présenter un des symptômes de la COVID-19, soit de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires. Pour le moment, il devra s’agir d’une personne revenant d’un voyage à l’étranger depuis les 14 derniers jours ou qui a été en contact un voyageur présentant des symptômes de la maladie. Les Montréalais qui ont eu des contacts étroits avec un cas confirmé de COVID-19 auront accès à cette clinique de dépistage extérieure.

Les critères d’admissibilité sont appelés à évoluer. Santé Montréal fera des mises à jour sur son site web.